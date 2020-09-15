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Пожизненное заключение грозит жителю Псковской области за секс с подростком

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Острова. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ, молодой человек обвиняется в сексуальной связи с девушкой, не достигшей 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

По версии следствия, 26 апреля 2020 года обвиняемый, воспользовавшись отсутствием родителей, вступил в половую связь с несовершеннолетней, в результате девушка забеременела.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за ненасильственные половые посягательства в отношении несовершеннолетних предусмотрено: по статье 135 УК РФ – до 15 лет лишения свободы, а по статье 134 УК РФ – вплоть до пожизненного лишения свободы. 

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