Пожизненное заключение грозит жителю Псковской области за секс с подростком

13:31, 15 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Острова. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ, молодой человек обвиняется в сексуальной связи с девушкой, не достигшей 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ).

По версии следствия, 26 апреля 2020 года обвиняемый, воспользовавшись отсутствием родителей, вступил в половую связь с несовершеннолетней, в результате девушка забеременела.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за ненасильственные половые посягательства в отношении несовершеннолетних предусмотрено: по статье 135 УК РФ – до 15 лет лишения свободы, а по статье 134 УК РФ – вплоть до пожизненного лишения свободы.