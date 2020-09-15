Два человека пострадали в результате ДТП под Псковом
Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Citroen и Volvo на Киевском шоссе около поворота на Порхов, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Пострадали два человека: водитель и пассажир Citroen. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.
На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи.
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.