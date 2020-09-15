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Два человека пострадали в результате ДТП под Псковом

  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Citroen и Volvo на Киевском шоссе около поворота на Порхов, сообщил корреспондент Псковского агентства информации. 

Пострадали два человека: водитель и пассажир Citroen. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи. 

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

 

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