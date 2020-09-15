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Фура столкнулась с легковушкой под Псковом

Фото ПАИ

Контейнеровоз «Вольво» и автомобиль «Ситроен» столкнулись на выезде дороги Новгород — Порхов — Псков на Ленинградскую трассу под Псковом, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места ДТП. Столкновение произошло около 13:45. Легковушка влетела под фуру.

При столкновении пострадали водитель и пассажир «Ситроена». На месте им была оказана медпомощь бригадой скорой. От госпитализации пострадавшие отказались.

Фото ПАИ

На месте работают сотрудники ДПС, АСС, медики.

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