Фура столкнулась с легковушкой под Псковом

14:38, 15 сентября 2020, ПАИ

Контейнеровоз «Вольво» и автомобиль «Ситроен» столкнулись на выезде дороги Новгород — Порхов — Псков на Ленинградскую трассу под Псковом, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места ДТП. Столкновение произошло около 13:45. Легковушка влетела под фуру.

При столкновении пострадали водитель и пассажир «Ситроена». На месте им была оказана медпомощь бригадой скорой. От госпитализации пострадавшие отказались.

На месте работают сотрудники ДПС, АСС, медики.