Два человека пострадали в ДТП с фургоном в Пскове
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Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
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Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
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Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
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Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
Два человека пострадали в результате столкновения грузового автомобиля с автомобилем Lada Granta на пересечении улиц Ижорского Батальона и Чудской в Пскове в 11:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На легковой машине была наклеена реклама такси. В ведомстве отметили, что сам водитель в этот момент услуги такси не предоставлял: он находился в машине со своим родственником.
В результате столкновения пострадали два пассажира легкового автомобиля: 47-летний водитель и его 38-летний пассажир. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, на данный момент они находятся в медучреждении вместе с сотрудниками ГИБДД.
Водитель будет проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Очевидцы происшествия отмечают, что водитель и его пассажир в момент ДТП были пьяны.