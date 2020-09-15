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Два человека пострадали в ДТП с фургоном в Пскове

  • ДТП на пересечении Ижорского Батальона с Чудской
    Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
  • ДТП на пересечении Ижорского Батальона с Чудской
    Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
  • ДТП на пересечении Ижорского Батальона с Чудской
    Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски
  • ДТП на пересечении Ижорского Батальона с Чудской
    Фото: Евгений Орлов | Жесть по-Псковски

Два человека пострадали в результате столкновения грузового автомобиля с автомобилем Lada Granta на пересечении улиц Ижорского Батальона и Чудской в Пскове в 11:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На легковой машине была наклеена реклама такси. В ведомстве отметили, что сам водитель в этот момент услуги такси не предоставлял: он находился в машине со своим родственником. 

В результате столкновения пострадали два пассажира легкового автомобиля: 47-летний водитель и его 38-летний пассажир. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, на данный момент они находятся в медучреждении вместе с сотрудниками ГИБДД. 

Водитель будет проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Очевидцы происшествия отмечают, что водитель и его пассажир в момент ДТП были пьяны.

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