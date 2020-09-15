Елена Полонская назвала главные проблемы Пскова по итогам летних депутатских выездов

14:56, 15 сентября 2020, ПАИ

15 сентября глава Пскова Елена Полонская в прямом эфире одной из псковских радиостанций подвела итоги депутатских выездов, которые проводились в течение двух месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская подчеркнула, что каждый выезд проходил в обязательном составе: глава города, депутат и местные жители.

Одной из главных проблем была названа некачественная работа управляющих компаний, проблемы с вывозом крупногабаритного мусора, который псковичи складируют в не приспособленных для этого местах. Елена Полонская предложила УК составить единый план-график вывоза крупногабаритного мусора.

Помимо этого, глава города отметила проблемы обслуживания детских игровых комплексов.

«Многие горожане жалуются, что площадка внешне находится в хорошем состоянии, а ее сносят. Сейчас городская администрация по каждому округу предоставила нам список площадок, подлежащих демонтажу. Депутаты проведут работу, посмотрят, в каком состоянии находятся эти площадки и действительно ли они нуждаются в демонтаже», - сказала Елена Полонская и отметила, что этим вопросом депутаты занимаются уже две недели. Кроме того, она добавила, что «несогласие со стороны депутатов поступает, поэтому изначальный список площадок на демонтаж уже немного поредел. В него попали даже площадки, которые технически исправны и не так давно установлены. Мы их исключили».

Елена Полонская также обратила внимание на отсутствие благоустройства территорий, прилегающих к сетевым магазинам.

«Работу ведем все лето. Замечу, что собственники реагируют, а руководители сетевых магазинов готовы устранять замечания».