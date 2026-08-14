Комфорт в тени: в 14 детсадах в Пскове устанавливают новые навесы перед началом учебного года

18:36, 14 августа 2026, ПАИ

В преддверии нового учебного года дошкольные учреждения в Пскове готовятся к встрече с воспитанниками, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города. В детских садах проводят косметический ремонт, обновляют материально-техническую базу и устанавливают малые архитектурные формы.

Одним из ключевых направлений подготовки стала установка новых теневых навесов на прогулочных площадках. Как сообщили в администрации города, комфортные, уютные навесы появятся в этом году в 14 псковских дошкольных учреждениях. В их числе детсады № 10 «Незабудка», № 31 «Росинка», № 32 «Чебурашка», № 33 «Огонёк», № 34 «Радуга», № 35 «Ромашка», № 37 «Кораблик», № 38 «Умка», № 39 «Малышок», № 40 «Ручеёк», № 42 «Журавлик», № 20 и 21, а также Центр развития ребёнка – детский сад № 41.

«Работа по обновлению малых архитектурных форм в дошкольных учреждениях ведётся ежегодно. Мы стремимся создавать для наших детей максимально комфортные и безопасные условия», – подчеркнули в администрации.