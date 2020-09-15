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Александр Котов высказался об увеличении депутатов на штатной основе

«Я считаю, что если все депутаты будут работать на профессиональной, постоянной основе, то эффективность законодательного органа, естественно, повысится, потому что больше времени можно было бы уделять работе над законопроектами», – сказал спикер Псковского областного Собрания Александр Котов по итогам работы сессии регионального парламента во вторник, 15 сентября. Так спикер облсобрания прокомментировал высказывание депутата областного Собрания Алексея Севастьянова об увеличении депутатов на штатной основе.

Александр Котов также подчеркнул, что этот вопрос об увеличении депутатов на штатной основе в региональном парламенте будет решать уже новый, избранный состав областного Собрания.

В то же время он заметил, что в этой идее есть целый ряд своих недостатков: депутаты, которые избираются и будут работать на постоянной основе, должны соблюдать целый ряд ограничений, в частности, нельзя заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью.

«В этом случае, если так избирать областное Собрание, с учётом того, что все будут работать на профессиональной основе, то у нас, конечно, сильно ограничивается количество потенциальных депутатов, которые могли бы принять участие в этих серьезных выборах. Всё имеет свои плюсы, и всё имеет свои недостатки, но еще раз повторю, это решать депутатам, которые будут избраны на новый созыв», – заключил Александр Котов.

Отметим, что во вторник, 15 сентября, на сессии регионального парламента было принято решение о сокращении количества депутатов с 44 до 26.

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