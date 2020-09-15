Депутаты и сотрудники аппарата Псковской гордумы привились от гриппа

15:07, 15 сентября 2020, ПАИ

15 сентября в Псковской городской Думе прошла организованная выездная вакцинация от гриппа. Массово привились депутаты и сотрудники аппарата, всего порядка 30 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На прошлой неделе прививку от гриппа сделали сотрудники администрации Пскова.

Подобную выездную вакцинацию можно провести для любой организации. Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики). Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Кроме того, пройти вакцинацию от гриппа может любой желающий в поликлинике или мобильном ФАПе бесплатно.

Обращаться можно к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

- поликлиника № 1: Псков, Кузнецкая, 19, кабинет № 12, с 8:00 до 16:00, телефон 66-53-50 доврачебно-прививочный кабинет и отделение профилактики;

- поликлиника № 2: Коммунальная, 23, кабинет № 4,

с 8:00 до 17:30; телефон 56-78-15 регистратура; 57-33-66 отделение профилактики;

- поликлиника № 3: Индустриальная, 8, кабинет № 7,с 8:00 до 17:30, телефон 53-62-14 отделение профилактики.

В офисах врача общей практики:

- Сиреневый бульвар, 9, телефон 56-57-31, с 9:00 до 12:00;

- Киселева, 8, телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66, с 8:00 до 17:00;

- Алехина, 10, телефон 75-00-89, с 8:00 до 12:00;

- Красноармейская, 26, телефон 57-38-09, с 8:00 до 15:00;

- Коммунальная, 81, с 8:00 до 15:00, телефон 55-51-20.

В субботу - поликлиники № 1, 2, 3: обращаться нужно к дежурному врачу-терапевту с 8:00 до 13:00.