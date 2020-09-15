Различные варианты нарезки избирательных округов подготовит Избирком Псковской области

15:15, 15 сентября 2020, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области подготовит различные варианты схем избирательных округов. Об этом заявил председатель областного Собрания Александр Котов по итогам работы сессии регионального парламента во вторник, 15 сентября.

«Мы попросили избирательную комиссию подготовить различные варианты схем избирательных округов для того, чтобы решить проблему, о которой я неоднократно говорил, – чтобы наши муниципальные районы территориально полностью входили в состав одномандатных избирательных округов. Как известно, сейчас у нас многие районы раздроблены и часть территорий районов входит в разные избирательные округа. Самая удачная нарезка избирательных округов получается при числе 13, собственно, отсюда и 26 депутатов, которые предложены в проекте закона, теперь уже принятом», – отметил спикер облсобрания.

Александр Котов подчеркнул, что уже есть примерный вариант нарезки избирательных округов, однако окончательно всё определится после обсуждения вопроса с участием депутатов.

«К следующей сессии готовится проект закона о нарезке избирательных округов. В Пскове предполагается четыре одномандатных избирательных округа, в Великих Луках – два, а дальше территориальные районы в зависимости от количества избирателей: по два, по три. И даже есть некоторые избирательные округа, в состав которых входит полностью территориально четыре района», – пояснил Александр Котов.

В качестве примера спикер облсобрания привёл Псковский и Гдовский районы. «Например, предполагается, что Псковский и Гдовский районы войдут в один избирательный округ», – сказал он.

Отметим, что во вторник, 15 сентября, на сессии регионального парламента было принято решение о сокращении количества депутатов с 44 до 26.