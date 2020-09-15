Владимир Путин открыл новый медцентр в Псковской области

15:47, 15 сентября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии многофункциональных центров в Псковской области. Во вторник, 15 сентября, глава государства вышел на прямую видеосвязь с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и главным врачом медучреждения Анастасией Повторейко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин подчеркнул, что медицинские центры открываются в символичную дату - 98-летие со дня образования санитарно-эпидемиологической службы в России.

Глава государства подчеркнул, что именно благодаря работе сотрудников службы Россия эффективно противостоит в том числе распространению коронавирусной инфекции.

«Символично, что именно в такой день мы открываем 2 новых многофункциональных центра в Псковской области. Они возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки и, что принципиально важно, сделаны очень качественно», - подчеркнул он. Путин назвал фирменным стилем Минобороны качественную и быструю работу и поблагодарил руководство ведомства и региональные власти. «Рассчитываю, что в ближайшее время они будут принимать пациентов», - сказал президент.

В Псковской области в кратчайшие сроки были возведены два корпуса новой инфекционной больницы — в Пскове на 200 человек и Великих Луках на 100 человек. Лечебное учреждение станет одним из лучших в регионе по оснащенности.