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На Пушкинском театральном фестивале покажут эскизы спектаклей по школьной классике
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Общество

На Пушкинском театральном фестивале покажут эскизы спектаклей по школьной классике

На режиссерской лаборатории «Школьная классика: новый ракурс» на XXVII Пушкинском театральном фестивале три режиссера – молодого и среднего поколения – обратятся к текстам русской литературной классики, которые рекомендованы для обязательного или углубленного изучения в средней школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эскизы спектаклей создаются с актерами Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина за пять дней. В том случае, если заявки на будущие спектакли окажутся достаточно состоятельными, вызовут одобрение публики и критики при голосовании, эскизы в будущем превратятся в репертуарные постановки.

В частности, 25 сентября будет представлен эскиз спектакля по рассказу Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных» (16+) от театрального режиссера Кирилла Вытоптова.

В ролях заняты: заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Валентина Банакова, Денис Кугай, Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Максим Плеханов, Нина Семенова, Камиль Хардин, Анна Шуваева, Андрей Ярославлев, артисты Молодой студии театра Анастасия Коренцова и Татьяна Трибуналова.  Начало в 12:00.

26 сентября молодой московский режиссер, ученик режиссера и педагога Камы Гинкаса, Александр Плотников покажет эскиз «Война и мир. Лысые горы» (16+), созданный по страницам романа Л. Н. Толстого, посвященным семье Болконских. Эскиз коснется избранных глав первого и второго тома эпопеи.

В ролях: заслуженные артисты России Сергей Попков и Галина Шукшанова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Ксения Соколова, Евгений Терских. Начало в 16:00.

Завершит режиссерскую лабораторию 27 сентября эскиз спектакля по рассказу Всеволода Гаршина «Четыре дня» (16+).

Представит эскиз режиссер Никита Кобелев, чьи спектакли сегодня составляют значительную часть репертуара московского Театра имени Маяковского.

В ролях: заслуженная артистка России Надежда Чепайкина, Георгий Болонев, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Мария Фомина. Начало в 12:00.

Все эскизы пройдут на Малой сцене. Билеты уже в продаже на сайте театра.

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