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Экономика

Псковстат посчитал сельскохозяйственных животных

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на 1 сентября 2020 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 67,2 тыс. голов, из него коров – 32,2 тыс.; свиней – 1401,8 тыс., овец и коз – 33 тыс. голов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По сравнению с тем же периодом прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,8 процента, коров – на 5,3 процента, овец и коз – на 8,5 процента, поголовье свиней выросло на 7,3 процента. Увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье - 99,9 процента.

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