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В центре Петербурга объятия патрульного спасли девушке жизнь

Молодая девушка, приехавшая из Сибири, едва не бросилась в воды канала Грибоедова утром 15 сентября, сообщает Фонтанка.ру.

Полицейские патрулировали город, и их привлек странный вид девушки: она стояла босая на пересечении набережной и Ломоносова, устремив свой взгляд в темные волны. Заприметив приближающийся патруль, девушка приготовилась броситься в воду. Полицейские угадали ее намерения, и один из них метнулся к девушке, заключил ее в свои объятия и предотвратил прыжок.

22-летняя Дарья, как потом представилась спасенная, приехала из Ангарска и в связи с произошедшей ситуацией теперь на скорой помощи отправилась в психоневрологический диспансер.

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