Около двух десятков встреч проведено с жителями Завеличья по обсуждению проекта улицы Кузбасской Дивизии

17:04, 15 сентября 2020, ПАИ

Около двух десятков встреч проведено с жителями Завеличья по обсуждению проекта улицы Кузбасской Дивизии. Об этом рассказала глава Пскова Елена Полонская в прямом радиоэфире одной из псковских радиостанций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Первая очередь реконструкции предусматривает благоустройство территории и расширение проезжей части от моста Александра Невского в сторону улицы Западной. Вторая очередь реконструкции – от перинатального центра до храма Жен-мироносиц.

По словам главы муниципалитета, проведено уже около 20 дворовых встреч с жителями улицы Западной и улицы Кузбасской Дивизии для презентации проекта и обсуждения его с собственниками квартир. В ходе каждой встречи жители высказывают свои предложения и замечания.

«Все озвученные предложения прорабатываем с главой администрации города Александром Братчиковым. После чего снова встречаемся с жителями и обсуждаем уже откорректированный проект», – подчеркнула Елена Полонская.

Работы в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии второй очереди рассчитаны на период 2021-2023 годов.