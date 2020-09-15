27 псковских фермеров претендуют на гранты в 48,5 млн рублей

19:27, 15 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области 27 фермеров претендуют на гранты в 48,5 млн рублей. Эту сумму планируется распределить 16 сентября на заседании конкурсной комиссии по отбору проектов по созданию и развитию крестьянских хозяйств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Грантовая поддержка фермерских хозяйств области осуществляется уже девятый год, с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий грантовую поддержку получили 146 фермерских хозяйства: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил 329 662 млн рублей. Мероприятия по грантовой поддержке - это возможность получить от государства на безвозмездной основе для начинающих фермеров от 3 до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства, для семейных ферм от 5 до 10 млн рублей в зависимости от направления деятельности. В Псковской области приоритетным направлением является развитие молочного и мясного животноводства.

Средства предоставляются на условиях софинансирования. Грантовые средства выделяются на конкурсной основе. Для участия в конкурсном отборе претенденты должны соответствовать установленным требованиям.