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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников санэпидслужбы с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологической службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников отметил, что специалисты службы посвящают себя благородному и великому делу – заботе о благополучии и здоровье жителей Псковской области.

«Их работа имеет первостепенное значение для общества и всей страны – это доказывают сложившиеся современные условия. Именно сотрудники Роспотребнадзора, санитарные врачи, эпидемиологи оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Они первыми приняли удар на себя, встречая всех приезжающих на границе, сутками проводя досмотры и исследования, чтобы минимизировать завоз и распространение инфекции», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что благодаря слаженной работе специалистов санитарно-эпидемиологической службы удалось не допустить взрывного роста вируса в Псковской области.

«И сегодня они контролируют соблюдение всех необходимых мер, обеспечивая нашу с вами безопасность», – отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех сотрудников санэпидслужбы за нелёгкий и ответственный труд.

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