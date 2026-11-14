98-летие отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны из Псковского района

19:42, 14 ноября 2026, ПАИ

98-летие отпраздновала почётный гражданин Псковского района, ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Косьянова, сообщила глава округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава муниципалитета поздравила Зинаиду Ивановну, вручила телеграмму президента России, подарки правительства региона и администрации округа, поблагодарила её за вклад в жизнь района, за стойкость, мудрость и доброту.

В юном возрасте Зинаида Косьянова участвовала в разминировании территорий Псковского района.

«Её жизненный путь – это пример настоящего патриотизма и служения Родине как в военное, так и в мирное время. И сегодня, несмотря на почтенный возраст, Зинаида Ивановна сохраняет бодрость духа, жизнелюбие и тёплое отношение к людям – у неё есть чему поучиться каждому из нас. К ней тянутся люди, подпадая под обаяние светлого, доброго человека с невероятным чувством юмора», – сказала Наталья Фёдорова.

Она также пожелала Зинаиде Ивановне крепкого здоровья, душевного тепла, радости от каждого дня и заботы близких.