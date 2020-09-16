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Алиментщик из Опочки стал фигурантом уголовного дела

Житель Опочки стал фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов на почти полмиллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Прокуратурой Опочецкого района в его адрес было выдвинуто гособвинение по уголовному делу. Судом было установлено, что мужчина, который согласно решению суда обязан к уплате алиментов на содержание его несовершеннолетней дочери, не уплачивал алименты, за что в ноябре 2019 года был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Общая сумма задолженности составила более 460 тысяч рублей, отметили в прокуратуре Псковской области. Мужчина признан судом виновным за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновному наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

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