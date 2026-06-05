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Культура

Коллектив шоу Baraband: Наша миссия – объединить людей через творчество

Главную задачу во время выступлений назвали участники барабанного шоу Baraband на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 6 июня.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Всегда, когда мы выходим к зрителю, у нас одна-единственная задача – зарядить энергией, поделиться улыбками, чтобы и люди передавали улыбки от человека к человеку. Самое важное – чтобы люди раскрепостились, вместе с нами начали танцевать, улыбаться, отпустили себя и дали волю своим эмоциям», – отметила участница коллектива Вера Лабзова.

Руководитель Baraband Вадим Баранов отметил, что каждое выступление на территории России несёт общую миссию – через творчество объединять людей разных народов, национальностей, интересов и взглядов.

«Творчество – это универсальный язык любви, который понятен всем. Мы не произносим слов во время выступлений, не даём смыслов. Но мы делаем нечто такое, от чего будет улыбаться и пританцовывать любой человек в толпе. И на время нашего выступления эта толпа объединяется и становится ближе друг к другу, сама того не осознавая. Эта миссия выходит за рамки конкретного мероприятия – она глобальна, она ведёт нас, мы сами ею прониклись и благодаря ей всё делаем», – подчеркнул он.

В свою очередь, продюсер Baraband Александр Рудых добавил, что исторически сложилось: народы России и Беларуси – испокон веков братья.

«Мы несём из Беларуси самое лучшее. И то, что приходит к нам из России, – это всегда замечательно, хорошо, особенно ощущается российская поддержка. Поэтому творчество, которое мы несём, – даже неважно, что именно несёт Baraband, а что в принципе несёт белорусское творчество – оно продолжает нас объединять, укрепляет наши связи, помогает доброму и хорошему взаимодействию», – сказал он.

Напомним, барабанное шоу состоится в Пскове и в Михайловском в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Увидеть выступление можно будет уже сегодня, 5 июня, в 17:00 на театрализованном шествии. Сам фестиваль будет проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого Дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

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