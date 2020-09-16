74-летняя женщина пропала в Великолукском районе
В деревне Демидово Великолукского района разыскивают 74-летнюю Нину Ивановну Коваль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт».
Пенсионерка ушла из дома 15 сентября. Женщина нуждается в медицинской помощи и страдает потерей памяти.
Ее рост 150 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы каштановые с проседью. Была одета в фиолетовую куртку, черные штаны и черные калоши.
Люди, которым известно что-либо о местонахождении пенсионерки, могут позвонить инфоргу отряда: 8 (911) 890-92-81, на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или в 112.