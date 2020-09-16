Псковские пограничники остановили незаконный вывоз монет, медалей и ножей

12:45, 16 сентября 2020, ПАИ

Псковские пограничники остановили попытку незаконного вывоза из страны предметов, возможно, представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Ситуация произошла на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на выезде из России, куда прибыл «Порше» под управлением 53-летнего россиянина. В багажном отделении автомобиля в ходе осмотра было обнаружено около 140 предметов, возможно, представляющих культурную или историческую ценность. Более 100 позолоченных и посеребренных монет Банка России, вазы, медали и нагрудные знаки, а также порядка 20 охотничьих ножей и ножей ручной работы.

Мужчина не смог объяснить, кому принадлежат эти предметы и с какой целью он осуществляет их вывоз из страны. Выявленное было передано сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

«Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемные ситуации, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время», - отметили в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.