Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими и сбежал

13:16, 16 сентября 2020, ПАИ

В среду, 16 сентября, около 12:00 на трассе Санкт-Петербург — Невель в деревне Соловьи водитель микроавтобуса «Пежо» столкнулся с автомобилем «Хендай». После столкновения водитель с места ДТП сбежал, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места событий.

Личность водителя микроавтобуса установлена. Местные жители его знают. По словам очевидцев, он был пьян.

Пострадавшей девушке из «Соляриса» была оказана медпомощь, от госпитализации она отказалась.

На месте работают сотрудники ДПС, розыск сбежавшего водителя ведется.