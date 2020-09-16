ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова

14:50, 16 сентября 2020, ПАИ

Несколько пожарных расчета приехали к гуманитарному лицею Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Четыре пожарные машины приехали к зданию лицея на ул. Ленина около 14 часов. Как стало известно ПАИ, на пульт дежурного поступил сигнал противопожарного датчика из учебного заведения.

Учащиеся лицея были эвакуированы на улицы, здание проверено пожарными, возгорания или задымления обнаружено не было.

В лицее подтвердили, что ложно сработала противопожарная сигнализация.

