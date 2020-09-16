0
16:12
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
15:06
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
13:46
17 сентября в Псковской области снова похолодает
13:27
В Пскове начинается отопительный сезон
12:37
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
12:29
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
12:03
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
Еще новости
Общество

Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений

Члены профсоюзов Псковской области будут получать дополнительные вознаграждения и стимулы для более активной деятельности в развитии профсоюзного движения в регионе. Соответствующие изменения внесены в Положение «О стимулировании профсоюзных активистов Псковской области» 15 сентября на заседании Совета Псковского регионального СОП «Псковский областной совет профессиональных союзов».

Профсоюзных активистов будут поощрять экскурсиями, реализуемыми совместно Псковским облсовпрофом и УО «Соцтурпроф», и профсоюзными путевками по программе «Семинары для членов профсоюзов Псковской области».

При этом несмотря на уровень инфляции, экономический кризис из-за пандемии коронавируса, все цены по профсоюзным путевкам остались на прежнем уровне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Кроме того, в ходе заседания совета Псковского областного совета профсоюзов подтверждены полномочия членов Президиума и Совета облсовпрофа,
руководитель региональной организации Игорь Иванов делегирован в состав Генерального совета ФНПР, а также заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Псковским облсовпрофом и Комитетом по туризму Псковской области.

«Все решения стали итогом работы сплочённой команды и приняты единогласно, что свидетельствует о качественной проработке проблем», – отметил председатель региональных профсоюзов Игорь Иванов.

На заседании Совета анонсированы мероприятия, запланированные на октябрь этого года: с 3 по 5 октября пройдет благотворительная акция в рамках празднования Дня пожилого человека, 7 октября профсоюзы проведут Всемирный день коллективных действий «За достойный труд!», с 23 по 25 октября состоится Форум работающей молодежи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
16 сентября 2020
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
16 сентября 2020
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
17 сентября в Псковской области снова похолодает
16 сентября 2020
17 сентября в Псковской области снова похолодает
В Пскове начинается отопительный сезон
16 сентября 2020
В Пскове начинается отопительный сезон
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
16 сентября 2020
Михаил Ведерников подчеркнул значимость Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
16 сентября 2020
Региональный совет по вопросам охраны памятников культурного наследия появился в Псковской области
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
16 сентября 2020
Бесплатная экскурсия состоится в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский»
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации
16 сентября 2020
Псковская молодежь очистила дворы от печатной предвыборной агитации

Идет загрузка...