Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений

16:12, 16 сентября 2020, ПАИ

Члены профсоюзов Псковской области будут получать дополнительные вознаграждения и стимулы для более активной деятельности в развитии профсоюзного движения в регионе. Соответствующие изменения внесены в Положение «О стимулировании профсоюзных активистов Псковской области» 15 сентября на заседании Совета Псковского регионального СОП «Псковский областной совет профессиональных союзов».



Профсоюзных активистов будут поощрять экскурсиями, реализуемыми совместно Псковским облсовпрофом и УО «Соцтурпроф», и профсоюзными путевками по программе «Семинары для членов профсоюзов Псковской области».



При этом несмотря на уровень инфляции, экономический кризис из-за пандемии коронавируса, все цены по профсоюзным путевкам остались на прежнем уровне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.



Кроме того, в ходе заседания совета Псковского областного совета профсоюзов подтверждены полномочия членов Президиума и Совета облсовпрофа,

руководитель региональной организации Игорь Иванов делегирован в состав Генерального совета ФНПР, а также заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Псковским облсовпрофом и Комитетом по туризму Псковской области.



«Все решения стали итогом работы сплочённой команды и приняты единогласно, что свидетельствует о качественной проработке проблем», – отметил председатель региональных профсоюзов Игорь Иванов.



На заседании Совета анонсированы мероприятия, запланированные на октябрь этого года: с 3 по 5 октября пройдет благотворительная акция в рамках празднования Дня пожилого человека, 7 октября профсоюзы проведут Всемирный день коллективных действий «За достойный труд!», с 23 по 25 октября состоится Форум работающей молодежи.