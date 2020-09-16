3 октября в Пскове состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка

17:45, 16 сентября 2020, ПАИ

3 октября на Октябрьской площади в Пскове состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова.

«Ярмарка будет и пройдет в том виде, в котором мы все привыкли ее видеть. Единственное - не будут выступать коллективы художественной самодеятельности», - уточнил Николай Романов.

Традионно на ярмарку приедут производители из районов, гости из других регионов. «Думаю, что в общей сложности в ней будет 300-350 участников. Все необходимые меры будут соблюдены», - пообещал председатель комитета.