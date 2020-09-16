12 дорожных знаков украли злоумышленники в Псковской области
В Псковском районе полицейские задержали похитителей дорожных знаков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором нашли обрезки металлических труб, внешне напоминающие столбики дорожных знаков, обозначающих километраж.
Позже полицейские установили, что двое молодых людей срезали ножовкой 12 километровых столбов на территории Псковского, Палкинского и Печорского районов.
В отношении задержанных следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.