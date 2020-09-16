Избран новый глава ассоциации лесопромышленников Псковской области

19:01, 16 сентября 2020, ПАИ

Лесопромышленники Псковской области накануне своего профессионального праздника избрали нового председателя ассоциации. Им стал депутат Псковского областного Собрания, директор компании по производству пиломатериалов ООО «Зевс» Геннадий Григорьев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Выборы нового руководителя ассоциации проходили в Стругокрасненском районе. Одновременно вместе выборами состоялись областной семинар по вопросам лесовосстановления и торжественные мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику лесозаготовителей. Поздравить работников отрасли приехал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Спикер облсобрания подчеркнул, что лесная отрасль для экономики Псковской области имеет очень важное значение. «Это огромный потенциал, который пока не используется в полной мере, это значительные перспективы, связанные не только с заготовкой леса, но и с его переработкой, с получением дополнительного добавочного продукта, это пополнение бюджета, возможности для вложения инвестиций и развития предпринимательской инициативы», – обратился Александр Котов к лесопромышленникам.

Он также обратил внимание на важность соблюдения экологических норм и сохранения лесного богатства Псковской области для будущих поколений. Александр Котов поблагодарил работников отрасли за достойную работу и ответственное отношение к лесу, отдельно обратился к многолетнему председателю областной ассоциации лесопромышленников Виктору Решетову, слагающему полномочия – он был избран на эту должность ещё в 2008 году.

«Вы человек неравнодушный и с искренней любовью относитесь к лесу, вам удалось многое сделать для развития лесной промышленности в нашем регионе», – Александр Котов.

Виктор Решетов поблагодарил всех за совместную работу, отметил позитивные изменения при переходе к интенсивной модели освоения лесов и подчеркнул, что лес – многолетний ресурс, который нужно использовать осторожно и с умом.

Новым председателем ассоциации стал Геннадий Григорьев. Принимая руководство профессиональным объединением, он отметил, что работники леса – люди с особым характером. «Это надёжные люди, которые прошли очень серьёзную закалку. На них всегда можно положиться и в работе, и в жизни».

По словам Геннадия Григорьева, ассоциация лесопромышленников всегда поддерживала профильные предприятия и помогала им в работе. «Этот принцип обязательно будет сохранён», – заверил новый председатель Ассоциации лесопромышленников Псковской области.

В ходе неформальной части мероприятия лесники поучаствовали в соревнованиях. «К празднику мы традиционно проводим серьёзные конкурсы профессионального мастерства с лесозаготовительной техникой, а сегодня – шуточные фрагменты», – пояснил директор предприятия «Родник», депутат областного Собрания в 2016-2017 годах Николай Бурый. Гости праздника состязались в дальности броска – в качестве снаряда использовали нерабочую пилу, забивали на скорость гвозди, сравнивали, у кого получится самый ровный спил.