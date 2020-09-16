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Общество

Новое современное оборудование поступит в Опочецкую коррекционную школу в 2021 году

Новое современное оборудование поступит в Опочецкую коррекционную школу в 2021 году. Об этом было объявлено в рамках визита первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой в Опочецкий район, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор посетила Опочецкую коррекционную школу и проконтролировала работы, которые были выполнены здесь в этом году в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование». В частности, в учреждении были капитально отремонтированы и приведены в нормативное состояние кровля, фасады здания, ряд внутренних помещений. На работы было выделено более 10 млн рублей из средств консолидированного бюджета. Ещё 400 тысяч рублей было направлено на современное оснащение учебных классов школы и оборудование секций дополнительного образования.

Комплектация учреждения современным оборудованием продолжится и в следующем году. На эти цели планируется израсходовать около 250 тысяч рублей.

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