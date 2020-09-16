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Общество

Вера Емельянова обсудила с главой Опочецкого района работу учреждений здравоохранения

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках визита в Опочецкий район в среду, 16 сентября, провела рабочую встречу с главой муниципалитета Юрием Ильиным. Одной из главных её тем стал контроль деятельности учреждений здравоохранения в районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В частности, стороны обсудили организацию работы Опочецкой межрайонной больницы в период действия в Псковской области ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом и сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Особое внимание было уделено вопросам вакцинации населения против гриппа. Соответствующая работа в муниципалитете ведётся, сообщил Юрий Ильин. Приём врача и вакцинация от гриппа осуществляются как в стационарах, так и в мобильных передвижных пунктах, курсирующих по району.

Вера Емельянова подчеркнула, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина количество привитых в этом сезоне необходимо довести до показателя 60 % от общего числа населения.

Юрий Ильин также доложил и о деятельности, проводимой в Опочецком районе в рамках исполнения региональных проектов по основным направлениям указа президента России.

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