Вера Емельянова обсудила с главой Опочецкого района работу учреждений здравоохранения
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках визита в Опочецкий район в среду, 16 сентября, провела рабочую встречу с главой муниципалитета Юрием Ильиным. Одной из главных её тем стал контроль деятельности учреждений здравоохранения в районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
В частности, стороны обсудили организацию работы Опочецкой межрайонной больницы в период действия в Псковской области ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом и сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Особое внимание было уделено вопросам вакцинации населения против гриппа. Соответствующая работа в муниципалитете ведётся, сообщил Юрий Ильин. Приём врача и вакцинация от гриппа осуществляются как в стационарах, так и в мобильных передвижных пунктах, курсирующих по району.
Вера Емельянова подчеркнула, что согласно поручению президента РФ Владимира Путина количество привитых в этом сезоне необходимо довести до показателя 60 % от общего числа населения.
Юрий Ильин также доложил и о деятельности, проводимой в Опочецком районе в рамках исполнения региональных проектов по основным направлениям указа президента России.