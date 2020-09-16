О 275-летии со дня рождения Михаила Кутузова напомнил псковичам Михаил Ведерников

22:53, 16 сентября 2020, ПАИ

О связях полководца с Псковщиной губернатор рассказал в своём Instagram-аккаунте.

«О его подвигах каждый знает с детства, но мало кто слышал о его тесных связях с Псковской землёй. В деревне Теребени Опочецкого района под спудом в Воскресенской церкви XVIII века похоронены отец и мать Кутузова. Говорят, что церковь была частично построена на средства самого Михаила Илларионовича. Место сильное, сокровенное, природа здесь по-своему притягательная», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что прямых потомков полководца на Псковской земле не осталось, но есть упоминания о жизни его родственников в Опочецком, Великолукском, Псковском и Гдовском районах.



