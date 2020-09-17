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Общество

Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН

Фото с сайта pixabay.com.

 

Это позволит сделать процесс приобретения недвижимости более прозрачным.

В Госдуме согласились с мнением авторов законопроекта о том, что покупатели жилья могут не иметь доступа к важной информации, передаёт ТАСС со ссылкой на заключение комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

«Как правило, граждане получают информацию о приобретаемом ими объекте из выписки, содержащей общедоступные сведения ЕГРН, в связи с чем этот источник получения сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является наиболее надёжным, достоверным. Его использование позволит гражданам избежать последствий приобретения жилых помещений в таких многоквартирных домах», – комментирует своё решение комитет ЖКХ.

 

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