0
10:00
Волшебники рядом: Восьмилетняя псковичка вместе с семьей отправится в Евпаторию
09:02
УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуары
08:22
Грозы надвигаются на Псковскую область
07:48
5057 человек заразились коронавирусом в Псковской области
00:06
Обязательная вакцинация от коронавируса не обсуждается
23:45
Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН
23:21
Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению
Еще новости
Общество

5057 человек заразились коронавирусом в Псковской области

5 057 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 27 человек.

Выздоровело 3 774 пациента (за сутки – 31). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 92 563 (за сутки – 754) теста на коронавирус.

«16 сентября резкого прироста больных нет. В очагах стабильно спокойно. Будьте здоровы!» – написал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Ещё 31 человек вылечился от коронавируса в Псковской области 5057 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 223 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Иммунолог: у переболевших COVID-19 риск повторного заражения невысокий Заболевшая коронавирусом бежаницкая учительница не контактировала с учениками Ещё восемь человек заразились коронавирусом в Великих Луках 1619 человек заразились COVID-19 в Пскове Число заболевших коронавирусом в Псковской области снижается Число заболевших коронавирусом на великолукском заводе увеличилось - Нестерук 5670 россиян заболели COVID-19 за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Волшебники рядом: Восьмилетняя псковичка вместе с семьей отправится в Евпаторию
17 сентября 2020
Волшебники рядом: Восьмилетняя псковичка вместе с семьей отправится в Евпаторию
УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуары
17 сентября 2020
УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуары
Грозы надвигаются на Псковскую область
17 сентября 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
5057 человек заразились коронавирусом в Псковской области
17 сентября 2020
5057 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Обязательная вакцинация от коронавируса не обсуждается
17 сентября 2020
Обязательная вакцинация от коронавируса не обсуждается
Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН
16 сентября 2020
Госдума поддержала законопроект об указании на аварийное состояние жилья в ЕГРН
Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению
16 сентября 2020
Капитальный ремонт цепных мостов в Острове близок к завершению
За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек
16 сентября 2020
За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек

Идет загрузка...