5057 человек заразились коронавирусом в Псковской области

07:48, 17 сентября 2020, ПАИ

5 057 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 27 человек.

Выздоровело 3 774 пациента (за сутки – 31). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 92 563 (за сутки – 754) теста на коронавирус.

«16 сентября резкого прироста больных нет. В очагах стабильно спокойно. Будьте здоровы!» – написал губернатор.