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Общество

Онлайн-ипотеку в России могут сделать бессрочной

Оформление онлайн-ипотеки в России предложили сделать бессрочным. Сейчас эту инициативу изучают в правительстве России, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.

В настоящий момент банки могут открывать счета и вклады без личного участия клиентов, однако данная возможность действует только до 30 сентября. Эксперты считают, что установление в России бессрочным дистанционного заключения ипотечных сделок позволит ускорить развитие строительной отрасли.

Банк России разрешил до 30 сентября заключать ипотечные сделки онлайн во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Эта опция была очень востребована в период самоизоляции. 

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