Онлайн-ипотеку в России могут сделать бессрочной

08:44, 17 сентября 2020, ПАИ

Оформление онлайн-ипотеки в России предложили сделать бессрочным. Сейчас эту инициативу изучают в правительстве России, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина.

В настоящий момент банки могут открывать счета и вклады без личного участия клиентов, однако данная возможность действует только до 30 сентября. Эксперты считают, что установление в России бессрочным дистанционного заключения ипотечных сделок позволит ускорить развитие строительной отрасли.

Банк России разрешил до 30 сентября заключать ипотечные сделки онлайн во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Эта опция была очень востребована в период самоизоляции.