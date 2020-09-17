Митрополит Тихон будет отвечать за подготовку празднования 800-летия Александра Невского
По решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре, назначен заместителем председателя оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Председателем оргкомитета, из-за значимости грядущего юбилея, является Святейший Патриарх Кирилл.
Главные празднования пройдут в день, посвященный воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, 12 сентября 2021 года, в Александро-Невской лавре.