Краденой бутылкой коньяка решил скрасить свой вечер пскович

10:27, 17 сентября 2020, ПАИ

В Пскове местный житель пытался украсть коньяк из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 сентября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который украл из торгового зала бутылку коньяка. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.