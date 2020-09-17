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Общество

Краденой бутылкой коньяка решил скрасить свой вечер пскович

В Пскове местный житель пытался украсть коньяк из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

16 сентября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который украл из торгового зала бутылку коньяка. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

 

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