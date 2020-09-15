Какие продукты подорожают осенью

10:40, 17 сентября 2020, ПАИ

В ближайшие месяцы в России подорожают хлеб, яблоки, картофель, подсолнечное масло, икра, рыба и мороженое. Об этом заявили эксперты в соответствующих отраслях.

Рост цен на рыбу управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк объяснил плохой путиной лососевых на Дальнем Востоке. «Могу точно сказать, что на дальневосточную красную рыбу и икру к концу года цены будут намного выше. По отдельным позициям цены уже взлетели на 30-50%. Потому что сырья в этом году намного меньше, чем ожидалось», - отметил Березнюк.

Из-за плохого урожая в 2019 году на 6,5-7% подорожает хлеб и мука. Также вырастут цены на овощи и фрукты. Из-за бесснежной зимы пострадали от засухи поля в Сибири, на Урале, на Алтае и Ставрополе. Сильнее всего пострадал картофель, его стоимость увеличится на 20%. Существенно подорожают яблоки, так как весенние заморозки привели к гибели 85% плодов.

Неурожайным выдался год и для подсолнечника. Из-за этого активно повышать цены начали производители масла.

Плохая погода в Сибири привела к рекордно высоким ценам на овсянку. Также возросла стоимость геркулеса и хлопьев для завтрака. Розничные цены подскочили на 10%. Объясняется, что помимо плохой погоды в росте цен на овес и продукты из него виновато сокращение площади посевов.