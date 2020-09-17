Псковские полицейские рассказали школьникам о противодействии терроризму

11:09, 17 сентября 2020, ПАИ

Псковские полицейские совместно с общественниками провели профилактическую акцию и рассказали школьникам о противодействии терроризму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

Член общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев и начальник отделения по делам несовершеннолетних городской полиции Ирина Борисова встретились с учащимися вечерней школы в областном центре. Во время разговора учащимся объяснили такие понятия, как экстремизм, терроризм, национализм, и продемонстрировали видеоролики антиэкстремистской направленности.

Со школьниками обсудили алгоритм действий при возникновении различных нестандартных ситуаций. Особое внимание обратили на то, что следует всегда уважительно относиться к особенностям различных национальных культур и вероисповеданий. Слушателям напомнили о предусмотренной законодательством ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ходе общения выяснилось, что непростые проблемы противодействия экстремизму и терроризму не оставляют равнодушными подрастающее поколение. Ребята задавали много интересующих их вопросов, делились своим мнением и приводили конкретные примеры.

«Подобные дискуссии с молодежью для нас очень важны. Мы постараемся провести такие мероприятия в большинстве псковских школ, поскольку они имеют реальную отдачу. И значение их в наше время трудно переоценить», – заявил член общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев.