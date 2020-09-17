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Общество

Псковские полицейские рассказали школьникам о противодействии терроризму

Фото: пресс-служба УМВД России Псковской области

Псковские полицейские совместно с общественниками провели профилактическую  акцию и рассказали школьникам о противодействии терроризму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области.

Член общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев и начальник отделения по делам несовершеннолетних городской полиции Ирина Борисова встретились с учащимися вечерней школы в областном центре. Во время разговора учащимся объяснили такие понятия, как экстремизм, терроризм, национализм, и продемонстрировали видеоролики антиэкстремистской направленности.

Со школьниками обсудили алгоритм действий при  возникновении различных нестандартных ситуаций. Особое внимание обратили на то, что следует всегда уважительно относиться к особенностям различных национальных культур и вероисповеданий. Слушателям напомнили о предусмотренной законодательством ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Фото: пресс-служба УМВД России Псковской области

В ходе общения выяснилось, что непростые проблемы противодействия экстремизму и терроризму не оставляют равнодушными подрастающее поколение. Ребята задавали много интересующих их вопросов,  делились своим мнением и приводили конкретные примеры.

«Подобные дискуссии  с  молодежью  для нас очень важны. Мы постараемся провести такие мероприятия в большинстве псковских  школ, поскольку они имеют реальную отдачу. И значение их  в наше время  трудно переоценить», – заявил член общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев.

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