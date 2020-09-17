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Названа причина пожара в Псковском районе, где погибла 10-летняя девочка

Стала известна причина пожара в деревне Торошино Псковского района, где погибла 10-летняя девочка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в жилом доме.

Пожар случился 16 сентября около 6:00 в доме № 5 на улице Заречной. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 10-летней девочки со следами воздействия высоких температур. Также при пожаре пострадали два человека, их госпитализировали в больницу.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка.

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