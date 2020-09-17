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Два человека погибли и 17 пострадали на дорогах Псковской области за семь дней

С 10 по 16 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 28 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибло два человека, пострадало – 17. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В пяти случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период деблокирован один пострадавший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего его передали медицинским работникам, двум гражданам была оказана иная помощь.

Кроме того, один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства и один раз – ликвидация вторичных факторов (тушение автомобиля).

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