Ученые разрабатывают лекарство от коронавируса на основе антител лошадей

11:32, 17 сентября 2020, ПАИ

Ученые из научно-технического института Коста-Рики работают над созданием препарата против коронавируса на основе лошадиных антител, сообщает ТАСС.

В ходе исследований шести лошадям ввели полученные в лабораторных условиях белки SARS-CoV-2. Трое из лошадей получили только часть белка. Остальные животные получили комбинацию из четырех белков коронавируса. После четырех прививок, вводившихся каждые две недели, у лошадей выработался нужный уровень антител.

Затем на фармацевтическом заводе исследователи собирали кровь лошадей, отделяли плазму от эритроцитов, выделяли антитела из плазмы, очищали их и получали состав, подходящий для испытания на людях.

Микробиолог и ведущий исследователь проекта COVID-19 в Институте Клодомиро Пикадо Альберто Алапе Хирон сообщил, что один флакон с лошадиными антителами будет стоить около 100 долларов, а препараты на основе антител человека - в 10 раз дороже.

«Такая технология более дешевая, быстрая. Но ее недостаток в том, что у некоторых людей эти чужеродные антитела могут вызвать аллергические реакции или иммунные ответы. По аналогии раньше, например, использовали свиной инсулин», - пояснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Ученый отметил, что со временем отказались от такого способа и перешли на человеческий белок потому, что он работает лучше и не вызывает иммунных реакций.