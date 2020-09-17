Русская классическая гимназия в Пскове набирает детей на подготовительные занятия

12:08, 17 сентября 2020, ПАИ

Русская классическая гимназия при храме Успения с Пароменья приглашает детей 4, 5 и 6 лет в группы «Подготовка к школе».

В гимназии уточнили, что малыши 4 и 5 лет будут заниматься один раз в неделю, для шестилеток предусмотрены два занятия в неделю по два 30-минутных урока. Время, которое будет удобно для всех, предстоит определить на родительском собрании 25 сентября в 18:00.

Планируется, что в каждой возрастной группе одновременно будут учиться не более 10-12 детей, чтобы педагог смог уделить время каждому подопечному.

За основу обучения в Русской классической гимназии взята образовательная программа «Русская классическая школа», основанная на методике известного русского педагога Константина Ушинского.

Обучение включает:

- развитие фонематического слуха и звукового анализа;

- артикуляционные и Су-Джок гимнастики;

- каллиграфические прописи;

- чтение;

- арифметику;

- музыкотерапию;

- творческую деятельность: моделирование, конструирование, лепку, рисование, аппликацию, раскрашивание и многое другое.

Родительское собрание состоится 25 сентября в 18:00 по адресу Рижский проспект, 5а (Четыре угла). Занятия в гимназии начнутся с октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 960 220 02 29 и в группе «ВКонтакте».

