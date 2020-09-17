0
13:44
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
13:29
Кирпичников: Псков - культурный центр запада России
13:20
Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
13:16
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
13:00
Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
12:40
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
12:22
Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников
Еще новости
Общество

Русская классическая гимназия в Пскове набирает детей на подготовительные занятия

Русская классическая гимназия при храме Успения с Пароменья приглашает детей 4, 5 и 6 лет в группы «Подготовка к школе».

В гимназии уточнили, что малыши 4 и 5 лет будут заниматься один раз в неделю, для шестилеток предусмотрены два занятия в неделю по два 30-минутных урока. Время, которое будет удобно для всех, предстоит определить на родительском собрании 25 сентября в 18:00.

Планируется, что в каждой возрастной группе одновременно будут учиться не более 10-12 детей, чтобы педагог смог уделить время каждому подопечному.

За основу обучения в Русской классической гимназии взята образовательная программа «Русская классическая школа», основанная на методике известного русского педагога Константина Ушинского.

Обучение включает:

- развитие фонематического слуха и звукового анализа;

- артикуляционные и Су-Джок гимнастики;

- каллиграфические прописи;

- чтение;

- арифметику; 

- музыкотерапию;

- творческую деятельность: моделирование, конструирование, лепку, рисование, аппликацию, раскрашивание и многое другое.

Родительское собрание состоится 25 сентября в 18:00 по адресу Рижский проспект, 5а (Четыре угла). Занятия в гимназии начнутся с октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 960 220 02 29 и в группе «ВКонтакте».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
Кирпичников: Псков - культурный центр запада России
17 сентября 2020
Кирпичников: Псков - культурный центр запада России
Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
17 сентября 2020
Газон укладывают на стадионе «747» в Пскове
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
17 сентября 2020
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
17 сентября 2020
Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
17 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Псковичи назвали достижения Михаила Ведерникова за два года работы
Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников
17 сентября 2020
Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников
Русская классическая гимназия в Пскове набирает детей на подготовительные занятия
17 сентября 2020
Русская классическая гимназия в Пскове набирает детей на подготовительные занятия

Идет загрузка...