0
13:16
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
11:29
Два человека погибли и 17 пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
10:27
Краденой бутылкой коньяка решил скрасить свой вечер пскович
17:28
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
16:22
Топливные брикеты разбросал водитель по улице в Пскове
15:20
Сотрудники ФСБ задержали личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД
14:50
ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова
Еще новости
Происшествия

Фальшивомонетчик из Вологды оказался в псковском СИЗО

Фальшивомонетчик из Вологды оказался в псковском СИЗО, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

К вологодским полицейским в течение месяца обратились представители семи коммерческих банков, которые рассказали, что при пересчёте выручки из магазинов они обнаруживали поддельные пятитысячные купюры. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазинов и вышли на мужчину, который, приобретая в магазинах недорогой товар, расплачивался фальшивками.

Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого, и вскоре его задержали в Псковской области. Сейчас он находится в следственном изоляторе Пскова.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
17 сентября 2020
Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты
Два человека погибли и 17 пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
17 сентября 2020
Два человека погибли и 17 пострадали на дорогах Псковской области за семь дней
Краденой бутылкой коньяка решил скрасить свой вечер пскович
17 сентября 2020
Краденой бутылкой коньяка решил скрасить свой вечер пскович
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
16 сентября 2020
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
Топливные брикеты разбросал водитель по улице в Пскове
16 сентября 2020
Топливные брикеты разбросал водитель по улице в Пскове
Сотрудники ФСБ задержали личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД
16 сентября 2020
Сотрудники ФСБ задержали личный состав подразделения по борьбе с наркотиками Великолукского РОВД 1
ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова
16 сентября 2020
ФОТОФАКТ: Пожарные приехали к гуманитарному лицею Пскова
Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими и сбежал
16 сентября 2020
Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими и сбежал

Идет загрузка...