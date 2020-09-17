Фальшивомонетчик из Вологды оказался в псковском СИЗО

13:17, 17 сентября 2020, ПАИ

Фальшивомонетчик из Вологды оказался в псковском СИЗО, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

К вологодским полицейским в течение месяца обратились представители семи коммерческих банков, которые рассказали, что при пересчёте выручки из магазинов они обнаруживали поддельные пятитысячные купюры. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазинов и вышли на мужчину, который, приобретая в магазинах недорогой товар, расплачивался фальшивками.

Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого, и вскоре его задержали в Псковской области. Сейчас он находится в следственном изоляторе Пскова.