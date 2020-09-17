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Политика

Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

17 сентября 2018 года Михаил Ведерников принес присягу и вступил в должность губернатора Псковской области.

Выборы главы региона состоялись в Псковской области 9 сентября. Михаил Ведерников получил 70,68% голосов.

Спустя два года после инаугурации губернатора корреспонденты Псковского агентства информации провели опрос на улицах Пскова и выяснили, какие достижения Михаила Ведерникова горожане считают самыми значимыми. Псковичи говорили о ремонте дорог, благоустройстве парков, реконструкции культурных объектов, транспортном сообщении и многом другом. «Сижу как в раю!» - сказала одна из пенсионерок. Результаты опроса смотрите здесь.  

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