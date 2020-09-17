Шесть новых низкопольных автобусов прибудут в Псков к 21 декабря

15:16, 17 сентября 2020, ПАИ

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области подписал еще один контракт на поставку нового общественного транспорта. На этот раз речь идет об автобусах большой вместимости, работающих на дизельном топливе. Поставщиком определено ООО «Автотехком». До 21 декабря компания доставит в Псков 6 низкопольных автобусов МАЗ модификации 203016 производства Беларусь.

Это автобусы 1-го класса пассажировместимостью 105 человек. Посадочных мест в салоне – 30 штук. Новые МАЗы приспособлены для безопасной перевозки инвалидов-колясочников. Транспорт оборудован откидной механической аппарелью для посадки людей на колясках. В зоне размещения инвалида в кресле-коляске предусмотрено сигнальное устройство для обеспечения световой и звуковой связи с водителем.

Автобус имеет электронную систему информирования пассажиров с выводом информации на табло, звуковое оборудование, оснащен системой для организации зоны беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi и подготовлен для установки стационарного устройства оплаты проезда.

Помимо этого, бортовой навигационно-связной терминал включает систему ГЛОНАСС/GPS, видеорегистратор с подключенными к нему 8 видеокамерами. Транспорт оборудован тахометром и системой пожаротушения.

Стоимость поставки 6 автобусов с дополнительным оборудованием - 71,8 млн рублей. Срок гарантийных обязательств производителя составляет 2 года либо 100 тысяч км пробега.

Ранее сообщалось, что подписано первых три контракта на поставку 172 автобусов малой и средней вместимости для межмуниципальных и пригородных перевозок. Всего планируется приобрести 249 автобусов, которые будут распределены между автотранспортными предприятиями региона и выйдут на маршруты Пскова, Великих Лук и районов Псковской области.

Закупка транспортных средств осуществляется на федеральные средства. На эти цели направлено более 1,2 млрд рублей. Обновление автобусного парка стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с куратором региона — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.