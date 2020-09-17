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Общество

В Псковской области выставили на торги АЗС за 100 млн рублей

Квартиру и АЗС с земельным участком выставило на торги УФССП России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, торги в форме электронного аукциона состоятся 30 сентября 2020 года в 10:00.

Так, у желающих будет возможность приобрести квартиру площадью 92 квадратных метра в доме на улице Некрасова в Пскове (начальная цена продажи – 3 995 000 рублей. Шаг аукциона — 40 тысяч рублей, сумма задатка – 199 750 рублей).

Также на торги выставлено сооружение АЗС и земельный участок площадью более 5,1 тыс. квадратных метров, которые расположены в деревне Убылинка Пыталовского района (начальная цена продажи – 100 млн рублей. Шаг аукциона – 1 млн рублей, сумма задатка – 5 млн рублей).

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