В Порхове на карантин закрылась школа из-за коронавируса
Павская школа в Порховском районе закрылась на карантин из-за заболевшего коронавирусом учителя, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.
Все ученики переведены на дистанционное обучение. Удалённо учатся и два класса школы №1 города Порхова.
В четверг, 17 сентября, в Великих Луках закрылась Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Коронавирус подтвердился у преподавателя и двух студентов. Учебное заведение самостоятельно приняло решение перейти на дистанционное обучение с 18 сентября по 2 октября.