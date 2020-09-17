0
16:27
Как в Пскове измеряют таланты нейрогарнитурой – проверено на себе
16:25
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
16:00
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
15:16
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
15:08
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
14:44
ВЛГАФК закрывается на профилактику коронавируса
14:41
Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове
Еще новости
Общество

В Порхове на карантин закрылась школа из-за коронавируса

Фото: Дарья Хваткова

Павская школа в Порховском районе закрылась на карантин из-за заболевшего коронавирусом учителя, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главного государственного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Все ученики переведены на дистанционное обучение. Удалённо учатся и два класса школы №1 города Порхова.

В четверг, 17 сентября, в Великих Луках закрылась Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Коронавирус подтвердился у преподавателя и двух студентов. Учебное заведение самостоятельно приняло решение перейти на дистанционное обучение с 18 сентября по 2 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
17 сентября 2020
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
17 сентября 2020
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
17 сентября 2020
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
17 сентября 2020
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
ВЛГАФК закрывается на профилактику коронавируса
17 сентября 2020
ВЛГАФК закрывается на профилактику коронавируса
Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове
17 сентября 2020
Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове
Победителей конкурса «Ветеранское подворье» определили в Псковской области
17 сентября 2020
Победителей конкурса «Ветеранское подворье» определили в Псковской области
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

Идет загрузка...