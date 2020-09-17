25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
Во всех учебных учреждениях Псковской области у 25 школьников подтверждён диагноз «коронавирус». 12 классов в связи с этим закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Карантин по ОРВИ объявлен в 32 классах псковских школ.
Павская школа Порховского района переведена на дистанционный режим по предписанию Роспотребнадзора, Великолукская академия аналогичный шаг предприняла по собственной инициативе.