Замначальника пункта пропуска на границе Псковской области попался на взятке

17:22, 17 сентября 2020, ПАИ

Заместитель начальника таможенного поста МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) «Бурачки» на границе Псковской области и Латвии попался на взятке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

По достигнутой договоренности между должностным лицом таможенного органа и представителем перевозчика сотрудник таможни несколько раз получал денежные средства за ускорение оформления транспортных средств международной перевозки. Таким образом, бывший сотрудник таможни получил от представителя перевозчика взятку на общую сумму 62 тысячи рублей.

Псковский следственный отдел на транспорте СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также в отношении представителя перевозчика международных перевозок по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).