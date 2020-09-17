1
18:53
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку
17:44
Опубликованы эскизы моста через Пскову
17:39
Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук
17:08
25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
16:27
Как в Пскове измеряют таланты нейрогарнитурой – проверено на себе
16:25
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
16:00
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
Еще новости
Общество

Опубликованы эскизы моста через Пскову

  • Мост из изогнутых белых металлических прутьев белого цвета, которые крепятся к двум балкам.
    Фото: Псковская Правда
  • Мост из стекла и металла оснащен поворотным механизмом, который позволяет при необходимости открыть русло Псковы и пропустить в нее судно.
    Фото: Псковская Правда
  • Этот мост состоит из трапециевидных элементов, расположенных друг за другом. Они имитируют льдины, сбитые течением таким образом, что можно перейти с одного берега реки на другой.
    Фото: Псковская Правда
  • Еще один мост из стекла и металла. Его отличительная черта — сразу две «дорожки», одна из которых ведет на правый берег Псковы от стен Кремля, вторая — с правого берега набережной.
    Фото: Псковская Правда
  • Мост из белого металла со стеклянными панелями ограждения поддерживают с одной стороны шесть опор. По мнению автора, воздушный и легкий мост впишется в исторический пейзаж, но внесет в него современный акцент.
    Фото: Псковская Правда
  • «Нижние решетки», существовавшие между Плоской и Высокой башнями в устье Псковы в XVI веке, построенные из стеклянных блоков. Такой мост будет отсылкой к историческому облику Кремля и плавно впишется в существующую панораму.
    Фото: Псковская Правда
  • Мост из полимерных материалов с ограждением из стекла состоит из трех частей: велодорожки, пешеходной части и трансформируемой части, максимально приближенной к воде, которая летом может служить причалом для лодок.
    Фото: Псковская Правда

«Псковская правда» опубликовала эскизы моста через реку Пскову около Кремля, предложенные на Совете по вопросам охраны объектов культурного наследия во вторник, 15 сентября.

Совет обсудил разработку и строительство пешеходного моста, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города еще более компактным и комфортным для прогулок. Известные псковские архитекторы и студенты Московского архитектурного института (МАРХИ) предложили несколько эскизов будущего моста.

Редакция «Псковской правды» отметила, что идеи псковичей более спокойные и сдержанные, а предложения студентов креативны и необычны.

«Их проекты немножко фантастичные, как это и всегда бывает, но это хорошо. Задача совета в том и состоит, чтобы их обсуждать и направлять в нужное русло», - заявила замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку
17 сентября 2020
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушёл в отставку
Опубликованы эскизы моста через Пскову
17 сентября 2020
Опубликованы эскизы моста через Пскову 1
Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук
17 сентября 2020
Что такое очаг коронавируса, рассказал Александр Нестерук
25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
17 сентября 2020
25 школьников в Псковской области больны коронавирусом
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
17 сентября 2020
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
17 сентября 2020
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
17 сентября 2020
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
17 сентября 2020
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии

Идет загрузка...