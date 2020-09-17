Опубликованы эскизы моста через Пскову

17:44, 17 сентября 2020, ПАИ



Фото: Псковская Правда



Фото: Псковская Правда



Фото: Псковская Правда



Фото: Псковская Правда



Фото: Псковская Правда



Фото: Псковская Правда



Фото: Псковская Правда













«Псковская правда» опубликовала эскизы моста через реку Пскову около Кремля, предложенные на Совете по вопросам охраны объектов культурного наследия во вторник, 15 сентября.

Совет обсудил разработку и строительство пешеходного моста, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города еще более компактным и комфортным для прогулок. Известные псковские архитекторы и студенты Московского архитектурного института (МАРХИ) предложили несколько эскизов будущего моста.

Редакция «Псковской правды» отметила, что идеи псковичей более спокойные и сдержанные, а предложения студентов креативны и необычны.

«Их проекты немножко фантастичные, как это и всегда бывает, но это хорошо. Задача совета в том и состоит, чтобы их обсуждать и направлять в нужное русло», - заявила замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.