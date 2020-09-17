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Общество

Более тысячи жителей Красногородска сделали прививку против гриппа

В Красногородске вакцинацию против гриппа прошло 1 129 человек. Об этом пишет районная газета «Заря».  

Медицинская сестра прививочного кабинета Вера Кожевникова рассказала, что в этом году красногородцы проявляют большой интерес к прививочной кампании: «Желающих немало. Сейчас мы с терапевтом много выезжаем прививать работающее население по организациям».

Но не всем, к сожалению, удалось привиться с первого раза. Некоторые жители жалуются на длинные очереди в поликлинике к терапевту и невозможность попасть на прививку в любое удобное для себя время. В поликлинике поясняют, что обращаться перед прививкой к терапевту нужно обязательно, так как только врач может определить, есть ли противопоказания к вакцине у конкретного человека. По словам медспециалистов, к сожалению, нет возможности выделить отдельного терапевта, поэтому желающие привиться жители посёлка могут обращаться к терапевту с 9:00 до 13:00 по понедельникам, четвергам и пятницам.

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